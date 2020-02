Sanremo 2020, Junior Cally – “No grazie” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Junior Cally si presenterà al Festival con la sua maschera, come di consuetudine, ma è di certo il Big che più ha fatto discutere, polemizzare e scavare nel suo passato nelle settimane che hanno preceduto questo Sanremo 2020. Accusato di sessismo e di istigazione alla violenza contro le donne per la canzone Strega del 2017, la partecipazione al Festival del 28enne rapper romano è rimasta sospesa sino all’ultimo sotto l’altalenante spada di Damocle dei vertici Rai e su pressione della politica, sia a destra, sia a sinistra. Ma le polemiche non si fermeranno di certo, perché nel suo brano sanremese No grazie i contenuti politici sono palesi, e non risparmiano nessuno, né a destra né a sinistra, ma anche con una chiara repulsione verso una parte di società e di riflessione sul ruolo dell’artista nella contemporaneità. Il testo di “No grazie” di Junior ... open.online

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RaiPlay : Il neo direttore di RaiUno, @StefanoColetta2, intervistato dalla StoriaViventeDellaRai Vincenzo Mollica! Tema? Sanr… - RedRonnie : Red Ronnie direttore artistico di Sanremo 2021? Nek tra gli artisti che hanno firmato la petizione -