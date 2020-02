Londra: premier Johnson, inaspriremo pene per atti terrorismo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo l'attentato a Londra il governo britannico introdurrà fondamentali modifiche al sistema per persone condannate per terrorismo firenzepost

marco10579 : @Jonnyfist2 Chiamamelo portaombrelli.. Mai capito perché la Coppa Italia viene snobbata così. Ho vissuto anni a Lon… - MRZ1977 : RT @PivaEdoardo: Il Regno Unito lascia l’Unione Europea e la Scozia vuole lasciare il Regno Unito. La premier Nicola Sturgeon oggi ha prese… - paolopasquale : RT @PivaEdoardo: Il Regno Unito lascia l’Unione Europea e la Scozia vuole lasciare il Regno Unito. La premier Nicola Sturgeon oggi ha prese… -