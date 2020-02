L’indagine del Codacons: chi è meglio tra Frecciarossa e Italo? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Codacons ha svolto un’indagine su Trenitalia e Italo che analizza una serie di parametri come prezzi dei biglietti, comfort a bordo, servizi offerti, abbonamenti, rimborsi, cambio di prenotazione. La Stampa, che la illustra oggi in un articolo a firma di Sandra Riccio, spiega che sono soprattutto le lunghe tratte, come quella tra Milano e Roma, ad aver conquistato i viaggiatori per l’alta velocità e per la grande comodità dei servizi. Ma i prezzi, nonostante l’agguerrita concorrenza, non sempre sono vantaggiosi. Chi si sposta solo nel tempo libero sa ormai che il viaggio è meno costoso se acquistato con forte anticipo sulla data della partenza. Mentre chi si muove per lavoro ha imparato a cercare tra abbonamenti e carnet, ma un’occhiata la dà anche al comfort a bordo. «L’arrivo di Italo, un nuovo operatore nelle ferrovie, ha di fatto migliorato il servizio a favore degli utenti e ha ... nextquotidiano

Confindustria : ?? La produzione industriale italiana resta sostanzialmente stabile nella media degli ultimi due mesi. La caduta ril… - lagracchiatrice : RT @cpaulesu: Quanti imputati sono stati 'prosciolti per avvenuta prescrizione' per mancanza di elementi probatori e non voler affossare l'… - cpaulesu : Quanti imputati sono stati 'prosciolti per avvenuta prescrizione' per mancanza di elementi probatori e non voler af… -