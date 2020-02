Isee e Dsu precompilata 2020: servizio online disponibile da oggi. Come accedere (Di lunedì 3 febbraio 2020) Da oggi – 3 febbraio 2020 – è attivo il servizio online per accedere alla Dsu precompilata 2020 relativa alll’Isee precompilato 2020. Lo chiarisce una nota Inps apparsa sul sito web dell’Ente, dove viene specificato espressamente che: “Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. All’interno del servizio, nella sezione “Come fare?”, sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata. Per tutti i dettagli sul processo e sulle modalità di acquisizione della DSU, inoltre, è possibile consultare il messaggio 13 gennaio 2020, n. 96″. A partire dal 2020 infatti la Dsu precompilata si trova direttamente sul sito Inps. L’Isee 2020 infatti è pronto a innovarsi, e per ... leggioggi

