Il Calcio Napoli ringhia e conquista la battaglia di Marassi: Sampdoria battuta 4-2 (Di martedì 4 febbraio 2020) Partita intensissima a Genova. Doppio vantaggio del Calcio Napoli con Milik e Elmas. Pareggio della Sampdoria con Quagliarella e Gabbiadini su rigore. Demme e Mertens mettono i sigilli sulla vittoria finale C’era una sola domanda prima di questa partita: dopo le vittorie con Lazio e Juventus, il Calcio Napoli riuscirà a vincere anche contro una avversaria meno dotata tecnicamente e contro la quale devi condurre il gioco? Ormai abituati a leggere la formazione e rimpiangere i nomi degli assenti, Gattuso preferisce tenere ancora fermi Koulibaly, Maksimovic, Allan, Mertens e Demme che, febbricitante, parte anche lui dalla panchina. Fabian Ruiz indisponibile. Il Calcio Napoli scende in campo con: Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinsky; Insigne, Milik e Callejon. Centrocampo inedito in cui si da fiducia al diamante grezzo Elmas ed in cabina di ... 2anews

