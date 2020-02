Garanzini: alla Juve manca ancora l’autorevolezza che aveva con Allegri (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo il recupero di mercoledì sera, della Lazio con il Verona, sapremo qualcosa in più di questo campionato, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. Perché in caso di vittoria la squadra di Inzaghi può scavalcare l’Inter e portarsi a meno due dalla Juventus in vetta. Ieri la Lazio ha sfasciato la Spal in scioltezza, mentre ha Juve ha vinto senza incantare, scrive Garanzini. “Continua a mancare, alla squadra di Sarri, quell’autorevolezza che aveva con Allegri e che si è vista nel girone di Coppa: non in campionato, dove a fasi di brillantezza anche superiori al passato se ne alternano altre, di omesso controllo del gioco, di cui si era perso il ricordo. I punti in meno in classifica rispetto a un anno fa sono lì a testimoniare un cammino non altrettanto perentorio: e ad autorizzare le speranze di scalata della sfidante designata, l’Inter, e di quella che chi l’avrebbe mai ... ilnapolista

napolista : Garanzini: alla #Juve di #Sarri manca ancora l’autorevolezza che aveva con #Allegri Su La Stampa scrive che in cam… - napolista : Garanzini: il sospetto è che l’aria di #Napoli, non abbia fatto bene a #Sarri Su La Stampa. Dopo mesi trascorsi a… -