Frode Iva,blitz GdF di Pavia,13 arresti

Una maxiall'Iva da oltre 100 milioni è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone. In corso anche una serie di perquisizioni in diverse regioni.A capo dell'organizzazione c'erano soggetti vicini a clan camorristici e alla criminalità romana. Attraverso un sistema di frodi carosello, l'organizzazione ha sottratto circa 100 milioni di Iva in due anni e ha riciclato in Italia e all'estero i proventi illecitamente accumulati.(Di lunedì 3 febbraio 2020)