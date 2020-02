Era Sanremo (8^ puntata) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il trentasettesimo Festival, quello del 1987, è stato il trionfo di Pippo Baudo che, reduce da uno straordinario Fantastico 7, torna alla guida della rassegna canora dopo l'anno sabbatico per impegni "matrimoniali", sostituito dall'ottima Loretta Goggi. Questo è stato anche l'ultimo Festival di Baudo prima della sua "scappatella" in Fininvest, fuitina per altro andata male, come è noto.Un Festival dagli ascolti clamorosi con una media nella finale di oltre 18 milioni di telespettatori ed il 77% di share, Festival vinto dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi con il pezzo di Bigazzi-Tozzi e Raf "Si può dare di più":Era Sanremo (8^ puntata) pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 07:17. blogo

