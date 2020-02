Bugo (Christian Bugatti) chi è: età, carriera e vita privata del cantante in gara a Sanremo 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Da martedì 4 febbraio 2020 andrà in onda il Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Tra i big in gara anche Bugo e Morgan, che presentano in coppia un brano dal titolo Sincero. I due in passato si sono già trovati a duettare, hanno lavorato insieme. Ma cosa sappiamo di Bugo? Eccoci pronti a svelare qualche curiosità sull’artista e a ripercorrere la sua carriera. Bugo (Christian Bugatti) chi è: età, carriera e vita privata del cantante in gara a Sanremo 2020 Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, è nato a Rho il 2 agosto 1973. Dall’inizio della sua carriera ha pubblicato ben nove album. Un artista, che ha saputo reinventarsi continuamente e sperimentare più generi: rock, blues, folk, rap, pop, musica elettronica e strumentale. Da molti è considerato il pioniere di un nuovo cantautorato nostrano: nei primi anni 2000 è stato definito, infatti, da pubblico e critica con un ... urbanpost

