Sky: Torino, Cairo a colloquio con Mazzarri. Si va verso l’esonero? (Di domenica 2 febbraio 2020) Secondo quanto riferisce Sky, dopo la sonora sconfitta contro il Lecce, è in corso un summit per decidere il futuro dell’allenatore granata, Walter Mazzarri. Al momento, negli spogliatoi di Via del Mare, sono in riunione il presidente Cairo, Comi e Biava insieme al tecnico. C’è molta amarezza soprattutto per la prestazione. E’ la prova dell’intera squadra ad essere sotto osservazione, riporta Sky, non solo la prosecuzione dell’avventura di Mazzarri sulla panchina del Torino. La squadra oggi sembra essere crollata per l’atteggiamento mostrato in campo e la volontà di vincere che è mancata assolutamente e la mancanza di reazione, oltre a tanta disattenzione. Dunque è l’intero gruppo in discussione, non solo l’allenatore. La cui avventura nel Torino sembra essere arrivata ai titoli di cosa. Resta da capire quale sarà la decisione della ... ilnapolista

