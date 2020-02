Sci, Brignone prima e Goggia seconda: doppietta azzurra in Coppa del mondo (Di domenica 2 febbraio 2020) Ancora una giornata eccezionale per lo scia azzurro. doppietta italiana nel SuperG di Coppa del mondo di Sochi: Federica Brignone vince in 1.25.33, e Sofia Goggia è seconda in 1.25.53. Un successo fortemente voluto quello della Brignone, che dopo un errore è riuscita a recuperare alla grande, ottenendo il 14° successo in carriera, il 4° stagione. L'atleta classe 1990 passa in testa anche alla classifica generale di superG con 186 punti mentre è già al comando di quelle di gigante e di combinata. fanpage

