Meteo 15 giorni, GELO confinato a nord e ANTICICLONI a sud (Di domenica 2 febbraio 2020) *POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 14 FEBBRAIO* La proiezione odierna ci proietta idealmente a metà mese e come ben saprete i modelli matematici di previsione continuano a snobbare scenari Meteo climatici invernali. Con un Vortice Polare così intenso, benché si sia in fase stagionale avanzata, difficilmente l'aria gelida potrà scorrere verso sud. Il GELO rimarrà confinato oltre il Circolo Polare Artico, mentre a sud saranno molto più probabili rimonte ANTICICLONIche di un certo spessore. Alta Pressione che difatti dovrebbe dominare la scena del Mediterraneo, coinvolgendoci direttamente e portando con sé temperature ben superiori alle medie climatiche di riferimento. In tal senso abbiamo dato un'occhiata alle proiezioni termiche e dopo la rapida sfuriata artica di metà settimana prossima ecco che le colonnine di mercurio riprenderanno a salire rapidamente e ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… - ilmeteoit : CRONACA DIRETTA VIDEO: CINA, CORONAVIRUS, ecco pronto l'OSPEDALE in meno di 10 giorni - super_lu_67 : Pensare di andare a pedalare a mezzogiorno sperando di trovare i 13° promessi dal meteo e invece ritrovarsi nella n… -