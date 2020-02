Mercato Juventus, cessione Emre Can: incredibile retroscena sull’affare (Di domenica 2 febbraio 2020) Mercato Juventus – La Juventus ha ceduto al Borussia Dortmund Emre Can. Il centrocampista non sarebbe stato adatto per il gioco di Sarri, con Paratici che nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina ha attestato questa tesi. Nella giornata odierna è emerso un retroscena sull’affare, con il club tedesco che rischiava di essere tagliato fuori nella corsa al giocatore viste le intenzioni dei bianconeri. Mercato Juve: Paratici ha tentato lo scambio Emre Can-Rakitic Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport la Juventus avrebbe tentato fino alla fine lo switch di casacca tra Emre Can e Rakitic, con il croato che doveva fare il percorso inverso approdando quindi a Torino. Con il BVB alla fine la trattativa si è concretizzata, segno evidente di come non c’erano i margini per lo scambio di cartellini col club catalano. Opportunità sprecata visto il nome ... juvedipendenza

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Juventus, #EmreCan al #BorussiaDortmund ?? Ultimi dettagli, operazione da 30 milioni… - infoitsport : Chiesa: domani spauracchio per la Juventus. Poi sarà sfida con l’Inter sul mercato - infoitsport : Mercato Juventus, ultimo colpo: ufficializzato l'acquisto -