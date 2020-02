LIVE Djokovic-Thiem 4-1, Finale Australian Open in DIRETTA: break immediato del serbo (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scambio rapido e complesso per Thiem, che in arretramento mette il rovescio in rete. 40-15 Lungo il rovescio in uscita dal servizio di Thiem. 40-0 Terzo ace di Thiem. 30-0 Sbaglia in lunghezza di dritto Djokovic, Thiem vince il suo primo punto sulla seconda. 15-0 Scambio piuttosto duro, Djokovic cerca la palla corta di dritto, ma la mette in rete. 4-1 Djokovic, straordinario cambio in lungolinea di rovescio che si stampa all’incrocio delle righe! In tribuna, tra gli altri, si fa intanto notare Marat Safin: il russo vinse questo torneo nel 2005, anno in cui ci fu anche l’ultima presenza in Finale di un Australiano, Lleyton Hewitt. 40-15 Djokovic sbaglia il dritto dal centro in uscita dal servizio. 40-0 Il nastro offre un’ulteriore mano a Djokovic su un dritto altrimenti recuperabile da Thiem. 30-0 Thiem spedisce lungo ... oasport

