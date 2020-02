Il concetto di 'intelligenza' nell'IA dei videogiochi - articolo (Di domenica 2 febbraio 2020) In genere, tendiamo a concepire gli spazi reali e virtuali come due mondi radicalmente differenti. Eppure, quando assistiamo alla spettacolare sezione del 'Tentacolo Alieno' di Dead Space, non possiamo fare a meno di vederci il tentacolo di un polpo. Al di là del suo aspetto bizzarro, l'elemento più interessante è ciò che hanno in comune quelle animazioni e le connessioni neurali. Dal momento che i tentacoli dei polpi sono così flessibili, la sfida da superare deve essere davvero impegnativa. Come si fa a muovere un tentacolo in determinate coordinate x, y e z con un certo orientamento se esso può assumere una qualsiasi di infinite posizioni? Come può un tentacolo reale replicare le gesta della sua antitesi virtuale e afferrare un oggetto che potrebbe essere in qualunque punto della stanza?L'ex-sviluppatore di Dead Space e attuale senior core engineer di Sledgehammer Games, Michael ... eurogamer

