Il bambino ai genitori: «La maestra mi picchia» Scatta la denuncia, indagini a scuola (Di domenica 2 febbraio 2020) Alunno picchiato dalla maestra in una scuola di Battipaglia. È l?accusa dei genitori di un bambino che frequenta la seconda elementare, nei confronti di un?insegnante. Si sono... ilmattino

disinformatico : @BarillariM5S Io da bambino non ho potuto SCEGLIERE di mettere le dita nella presa di corrente perché i miei genito… - RaiUno : “Da bambino, i miei genitori portarono me e mio fratello sulle parti più alte dell’Etna per vedere per la prima vol… - mareda : Simeone, mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempi… -