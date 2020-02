Highlights Djokovic-Thiem, video Australian Open 2020: la sintesi della partita in 15 minuti (Di domenica 2 febbraio 2020) Il serbo Novak Djokovic vince per l’ottava volta il torneo di singolare maschile degli Australian Open di tennis, dopo aver battuto l’austriaco Dominic Thiem in cinque set. Per il tennista balcanico c’è anche il ritorno al numero uno ATP, che sarà ufficiale domani con il rilascio delle nuove classifiche. video Highlights FINALE Australian Open SINGOLARE MASCHILE CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

