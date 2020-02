Ecco come guardare il Super Bowl 2020 in Italia, in streaming e in tv (Di domenica 2 febbraio 2020) Super Bowl, la finale del campionato di NFL, tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers andrà in onda in chiaro su 20, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio. Il Super Bowl è uno degli eventi, sportivi, ma anche televisivi dell’anno. Gli Stati Uniti si fermano per un giorno, i canali americani si preparano a mandare in onda una partita corredata da spettacolari e costosissime pubblicità, per uno “show” vero e proprio che Supera i 100 milioni di spettatori. Ma come vederlo in Italia? I diritti della partita, tra i “Kansas City Chiefs” e i “San Francisco 49ers” andrà in onda gratuitamente in chiaro sul canale 20 di Mediaset (canale 20 del digitale terrestre). L’appuntamento dall’Hard Rock Stadium di Miami è alle 00:30 di oggi (la notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio). La telecronaca dell’evento sportivo è affidata a ... dituttounpop

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus, domande e risposte con il presidente @istsupsan ? Qual è la situazione attuale, dopo i casi c… - repubblica : Il coronavirus cinese diventa un malware: ecco come difendersi [aggiornamento delle 18:15] - repubblica : Il coronavirus cinese diventa un malware: ecco come difendersi -