Dominic Thiem, Australian Open 2020: “Djokovic, complimenti. Hai portato il tennis a un livello irreale con Federer e Nadal” (Di domenica 2 febbraio 2020) Dominic Thiem non è riuscito nell’impresa di conquistare il primo Slam della carriera, l’austriaco è stato sconfitto da Novak Djokovic nella combattutissima finale degli Australian Open 2020. L’austriaco è volato sul 2-1 e ha messo pressione al fuoriclasse serbo, ha sognato a lungo il colpaccio sul cemento di Melbourne ma poi sul più bello ha dovuto subire la rimonta del fuoriclasse slavo che si è imposto al quinto set conquistando così il suo ottavo sigillo in questo torneo. Il 26enne ha perso la terza finale di uno Slam dopo quelle del Roland Garros dove non era riuscito a tenere testa a Rafael Nadal, oggi ci ha provato fino in fondo e ha sfiorato l’apoteosi. Dominic Thiem ha parlato al termine dell’incontro, visibilmente deluso per l’epilogo del match che sperava decisamente migliore: “Vorrei iniziare congratulandomi con Novak Djokovic perché ... oasport

WeAreTennisITA : 'Novak, voglio congratularmi con te e il tuo team. Tu, Federer e Nadal avete portato il tennis a un livello incredi… - AlessioGradogna : Bellissima finale, giu' il cappello di fronte a Nole, ma mi dispiace tanto per Dominic. Lo meritava davvero questo… - andrea516188 : RT @WeAreTennisITA: 'Novak, voglio congratularmi con te e il tuo team. Tu, Federer e Nadal avete portato il tennis a un livello incredibile… -