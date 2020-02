Demi Lovato, coming out ai genitori: “Da mamma non me lo aspettavo…” (Di domenica 2 febbraio 2020) Demi Lovato svela di aver raccontato la propria sessualità ai genitori Con una potente interpretazione di Anyone, il suo nuovo singolo, Demi Lovato ha rubato la scena ai Grammy Awards 2020, tenuti domenica scorsa. Scritta e registrata pochi giorni prima che finisse in ospedale per overdose, la pop star, ospite del programma radiofonico Sirius XM, si dice orgogliosa di aver portato la canzone su quel palco e agli spettatori dell’evento in tutto il mondo. Nonostante la falsa partenza, ammette di essere fiera dell’interpretazione. Ha pensato di non mai avuto un momento del genere, seduta al pianoforte o accanto, mentre canta a squarciagola. Sulla stecca prese crede di essere stata semplicemente sopraffatta dall’emozione. Quando ha eseguito il brano, Demi Lovato ha scorto in prima fila la madre e le due sorelle. Inoltre, l’ha toccata pensare come fosse la sua prima esibizione in un ... kontrokultura

