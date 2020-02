Coccodrillo di quattro metri da quattro anni con un copertone intorno al collo, generosa ricompensa all’uomo che riesce a liberarlo (Di domenica 2 febbraio 2020) Una notizia che certamente farà discutere quella di un Coccodrillo che si aggira nella periferia di Palu da quattro anni con un copertone di una moto intorno al collo. Palù è una piccola cittadina indonesiana che si trova nell’isola di Sulawesi. Da quanto detto ai siti locali dagli stessi cittadini della piccola città il Coccodrillo vive allo stato selvaggio ed è molto pericoloso Quel copertone non rende totalmente libero il Coccodrillo da quasi quattro anni e con l’andare del tempo potrebbe creare non pochi problemi alla sopravvivenza dell’animale. L’Ufficio per la Conservazione delle Risorse Naturali dell’isola, il Central Sulawesi’s Natural Resources Conservation Office (BKSDA) ha decido di premiare con una lauta ricompensa chi abbia il coraggio di avvicinarsi al pericolosissimo animale e liberarlo. Sembra che in passato ci siano stati numerosi ... baritalianews

sonia172505 : @Mauro66455111 Appunto... Quattro lacrime da coccodrillo... -