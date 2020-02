Benevento: Clemente Mastella si dimette da sindaco (Di domenica 2 febbraio 2020) Clemente Mastella si è dimesso dal suo incarico di sindaco di Benevento. La decisione era stata presa e annunciata già da tempo, oggi l’atto formale. Clemente Mastella si è dimesso L’ormai ex sindaco di Benevento ha reso noto le motivazioni dietro le dimissioni con una lettera. Il documento non è però stato reso ancora noto, si trova al momento presso Palazzo Mosti, sede del comune, come da protocollo. Sempre da protocollo, Mastella ha tempo 20 giorni per tornare indietro sulla sua decisione, dopodiché la palla passa al ministero dell’Interno che avvierà la procedura di scioglimento del consiglio comunale e nominerà un commissario. Le elezioni in primavera Il nuovo sindaco sarà eletto in primavera, in concomitanza con le elezioni regionali. È mistero sulle motivazioni che possano aver spinto Mastella a dimettersi, ma tra le varie ipotesi si vede una concomitanza ... thesocialpost

