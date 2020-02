Amadeus | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata (Di domenica 2 febbraio 2020) Amadeus chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata Amadeus è un conduttore televisivo di 57 anni. Lui è nato a Ravenna, in Emilia Romagna, il 4 settembre 1962 sotto il segno della Vergine, è alto 183 centimetri e pesa circa 80 kg. I suoi genitori, Antonella e Corrado, sono … L'articolo Amadeus Chi è, età, altezza, carriera e vita privata è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

davideserusi : @Olty86 Su Ghali siamo d'accordo ma a molti giovani piace tanto. Amadeus ha detto che erano in trattativa per Ultim… - mina_parco : RT @carlina2465: @Lully979 #amadeus Se lo merita, alla faccia di chi tenta di tenta di 'sporcarlo' con inutili e fantasiose polemiche lonta… - flapanteriore : Scoop di Salvini: 'So chi vince Sanremo'. Ecco come lo ha scoperto -