“Mi volevo ammazzare”. Teo Mammucari vince il Cantante Mascherato e svela tutta la verità sul flirt con Ilenia Pastorelli (Di sabato 1 febbraio 2020) Venerdì 31 gennaio 2020 è andata in onda l’ultima puntata del programma Il Cantante Mascherato. Il programma, condotto da Milly Carlucci, ha appassionato il pubblico che non aveva mai visto nulla del genere. A trionfare sugli altri è stato il Coniglio che, si è scoperto solo a fine serata, era Teo Mammucari. A giocarsi il titolo di vincitore, accanto al Coniglio, c’era il Leone, cioè Al Bano. Una gara appassionante che ha emozionato il pubblico e anche i giudici di Milly Carlucci cioè Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Guillermo Mariotto. Per Teo Mammucari la vittoria al Cantante Mascherato è stata una soddisfazione enorme. “Ringrazio mio figlio Julia, che mi ha detto di fare questo programma, ringrazio il maestro Saccà… – ha detto Mammuccari – Dico una cosa vera, io ho lavorato con Raffaella Carrà, con Maria De Filippi, ma mi mancava una ... caffeinamagazine

