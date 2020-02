Luca Sacchi e Anastasia Kylemnyk spacciatrice non occasionale (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Messaggero racconta oggi le motivazioni con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di firma per Anastasia Kylemnyk, fidanzata di Luca Sacchi. Nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto la richiesta di revoca dell’obbligo di firma e che hanno anche confermato il carcere per Giovanni Princi, amico di lei e di Sacchi, la ragazza avrebbe svolto un ruolo di primo piano nella trattativa per la compravendita di 15 chili di droga costata la vita al personal trainer di 24 anni. La baby sitter venticinquenne è accusata insieme a Princi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La sera del 23 ottobre avevano appuntamento con i pusher di San Basilio Valerio Del Grosso e Paolo Pirino – in carcere per l’omicidio di Sacchi insieme a Marcello De Propris – per acquistare 70mila euro di erba. Il denaro, secondo quanto ricostruito ... nextquotidiano

