I 27 casi di Coronavirus in Italia secondo l’audio WhatsApp dal Policlinico Umberto I: bufala ufficiale (Di sabato 1 febbraio 2020) Arriva oggi 1 febbraio la conferma che l’audio WhatsApp di cui vi abbiamo parlato ieri, con 27 presunti casi di Coronavirus riscontrati in Italia, non era altro che una bufala. La ragazza affermava di essere un’infermiera del Policlinico Umberto I, ma la struttura ospedaliera, interpellata sulla questione, ha negato tutto. Lo riporta Next Quotidiano, secondo cui sono state avviate le indagini per risalire all’identità della ragazza. Articolo originale Oggi 31 gennaio viene segnalato ancora una volta un messaggio audio WhatsApp a proposito del Coronavirus. Si tratta di un caso che, fino a prova contraria, dobbiamo considerare allineato a quello riportato sulle nostre pagine un paio di giorni fa. Nello specifico, il vocale in questione sarebbe stato diffuso da un’infermiera del Policlinico Umberto I di Roma, in merito alla minaccia proveniente dalla Cina e più in ... bufale

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -