‘Gf Vip 4’, le reazioni di alcuni volti noti all’ottava puntata del reality show! (Video) (Di sabato 1 febbraio 2020) La puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda ieri sera è stata ricca di sorprese, ma anche battibecchi. Ciò che ha più suscitato reazioni non solo tra i telespettatori, ma anche tra molti volti noti è stato l’incontro romantico tra Pago e la sua ex fidanzata Serena Enardu. Nonostante il televoto della prima puntata del reality avesse negato l’ingresso in Casa alla Enardu, gli autori ieri sera le hanno comunque permesso di diventare una nuova concorrente (come vi abbiamo raccontato QUI). Questo meccanismo che sembrerebbe sovrastare il volere del pubblico non è stato accettato da molti che si sono scagliati proprio contro il programma: innanzitutto, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, che ha chiaramente espresso il suo parere contrariato sia su Instagram che su Twitter, sottolineando come il pubblico in questi casi dovrebbe essere ... isaechia

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - YoSoyLoca6 : RT @itsmwengo: Qui per ricordare il momento più alto di Eleonora Giorgi durante il suo GF Vip #GFVIP - austerix22 : RT @itsmwengo: Qui per ricordare il momento più alto di Eleonora Giorgi durante il suo GF Vip #GFVIP -