CorSport: Samp-Napoli, anche Politano influenzato. In forse insieme a Fabian Ruiz (Di sabato 1 febbraio 2020) Non solo Fabian Ruiz. anche Politano ha beccato l’influenza. Il Corriere dello Sport dà entrambi in forse per la partita di lunedì a Marassi, contro la Sampdoria. Politano sarebbe partito comunque dalla panchina, ma a questo punto Gattuso dovrà decidere cosa fare con Fabian. Se non lo riterrà in condizioni, al suo posto schiererà Lobotka. Oggi sarà sciolto ogni dubbio sulla possibile convocazione di Mertens e Koulibaly. Contro la Samp, Gattuso dovrebbe schierare più o meno la squadra vista in campo contro la Juventus. Manolas centrale avrà accanto a lui, stavolta, il recuperato Maksimovic. Di Lorenzo torna a casa sua, sulla destra. Mentre a sinistra si piazzerà Mario Rui. In porta ci sarà Ospina, ripresosi dall’influenza. A centrocampo, resta il dubbio Fabian/Lobotka. Gli altri due saranno Demme e Zielinski, poiché Allan è ancora a mezzo servizio. In attacco il solito tridente formato ... ilnapolista

