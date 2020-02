Controlli a Cava de’ Tirreni: sequestri e multe per patenti scadute e veicoli senza assicurazione (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Rimane alta l’attenzione della Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni che ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo sul territorio cittadino, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto al crimine diffuso attuata in ambito provinciale dal questore Maurizio Ficarra, per impedire la commissione di reati contro il patrimonio. Solo negli ultimi due giorni, i numerosi posti di controllo effettuati sulle principali arterie viarie della città hanno consentito di identificare 101 persone, di cui 37 con precedenti di polizia, nonché di controllare 42 veicoli. Elevate 17 contestazioni per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, di cui cinque per guida di veicoli sprovvisti di assicurazione per responsabilità civile, con conseguente sequestro amministrativo, quattro per circolazione di veicolo non ... anteprima24

