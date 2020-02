Amazon Prime Video: tutte le novità di febbraio 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Amazon Prime Video si appresta a regalare bei titoli anche nel mese di febbraio, tra film e serie tv la piattaforma streaming in questione di certo non si tira indietro e diventa un ottimo rivale di Netflix. LE NUOVE SERIE TV DI febbraio IN ARRIVO SU Amazon Prime Video Esclusive Amazon Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel – 7 febbraio 2020 – Nella terza stagione Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è glamour, ma anche frustrante, e imparano una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai. All Or Nothing: The Philadelphia Eagles – 7 febbraio 2020 – È trascorsa una stagione dalla prima vittoria del Super Bowl e a Philadelphia le aspettative sono di nuovo alte. Hunters – 21 febbraio 2020 – Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. Serie TV Riverdale – la ... nerdgate

