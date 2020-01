Un giocatore cinese non parteciperà agli Australian Open di Fortnite a causa del Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il giocatore professionista proviene da Wuhan, la capitale della provincia di Hubei da cui è partita la diffusione del Coronavirus e che per tale ragione è in stato di quarantena. Questo vuol dire che i suoi cittadini non possono lasciare la città per motivi precauzionali e che WenQian non potrà partecipare al torneo di Fortnite. fanpage

