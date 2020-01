Truffa sim swap, le banche: “L’addio alle chiavette token ha aumentato sicurezza. I clienti devono essere più attenti al phishing” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le nuove procedure di sicurezza, con il secondo fattore di autenticazione tramite l’applicazione sullo smartphone al posto del token fisico, non aumentano i rischi per i clienti. Che dovrebbero però essere più attenti a non abboccare al phishing con cui i Truffatori spesso riescono a farsi inviare le credenziali dell’home banking e a non scaricare software “ruba password”. E’ questa la posizione dell’Associazione bancaria italiana rispetto alle nuove truffe del tipo “sim swap fraud“. Come raccontato dal fattoquotidiano.it, nel caso dell’applicazione sullo smartphone per “bucare” il secondo fattore di autenticazione basta sostituire la sim card della vittima: a quel punto i messaggi e codici di conferma inviati dalla banca arrivano sul telefono del Truffatore. Che prima, però, si è appropriato in altro modo delle credenziali di ... ilfattoquotidiano

