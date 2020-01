Sesso con minori a Prato: “Cerchiamo prove e altre vittime dei nove religiosi indagati” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continuano le indiscrezioni sullo scandalo pedofilia che ha travolto l’ex comunità Discepoli dell’Annunciazione di Prato: 9 religiosi, tra cui il prete fondatore Giglio Maria Gilioli, cinque sacerdoti e un frate, risultano indagati per presunte violenze sessuali su due fratellini, minorenni all’epoca dei fatti. Il procuratore Nicolosi: “Cerchiamo altri riscontri. Ci muoviamo su un terreno scivoloso”. “Dobbiamo verificare l’attendibilità dei ragazzi e trovare altri riscontri. Ci muoviamo su un terreno scivoloso”. A parlare è il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sul caso relativo alle presunte violenze sessuali subite da due fratelli, minorenni all’epoca dei fatti, mentre erano affidati alle cure dei religiosi dell’ex comunità Discepoli dell’Annunciazione, soppressa dal Vaticano a dicembre scorso in seguito ... limemagazine.eu

