Sanremo 2020 | Biagio Antonacci super ospite della finale

Biagio Antonacci salirà sul palco dell'Ariston per la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso a confermarlo in un post su Instagram. Il suo intervento sarà l'occasione per presentare il nuovo attesissimo brano. Biagio Antonacci, attesissimo sull'Ariston Il cantante Biagio Antonacci conferma l'indiscrezione che lo voleva al Festival di Sanremo. Tramite un post pubblicato su Instagram, l'artista ha rivelato che sarà il super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020, l'8 febbraio. Già da alcuni giorni si vociferava che il cantante potesse essere uno dei nomi di punta di questa edizione del Festival e lo stesso Amadeus ha dato l'ufficialità a Porta a Porta. Biagio Antonacci ripercorrerà la sua carriera tramite un medley delle sue canzoni che ne hanno segnato le tappe più importanti. Tuttavia, Antonacci avrà modo di presentare anche

