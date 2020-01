Previsioni meteo Roma 1 febbraio: cielo coperto e pioggia ma temperature primaverili (Di venerdì 31 gennaio 2020) cielo coperto, possibili piogge ma temperature primaverili sono le Previsioni del meteo a Roma per sabato 1 febbraio. Un inverno che sembra non voler arrivare, almeno per ora, con valori al di sopra della media stagionale. A partire da mercoledì 5 febbraio è in arrivo anche sul Lazio una corrente polare. roma.fanpage

