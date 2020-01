Pago incontra Serena Enardu al GF Vip 4 e confessa: “Ti ammazzerei!” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pago abbraccia Serena Enardu al Grande Fratello Vip: “Ti ammazzerei, devi fare la brava!” Un televoto non aveva decretato che Serena Enardu non sarebbe entrata nella casa del GF Vip? Così da far fare a Pago un percorso senza tanti pensieri nella testa? Tutto dimenticato visto che gli autori del programma (in difficoltà per via degli ascolti deludenti) hanno deciso stasera di far entrare nella casa proprio lei come concorrente ufficiale. Pago ha avuto modo di incontrare Serena Enardu, che gli ha fatto una sorpresa, e tra i due ci sono subito stati degli abbracci accompagnati da baci teneri e amorevoli. Pago ha ammirato la sua bellezza, le ha detto “Mi manchi” e poi, prendendole la testa tra le mani le ha sussurrato “Ti ammazzerei! Devi fare la brava!”. Serena Enardu e Pago al GF Vip, Pupo commenta: “Hanno una grande dignità” Stasera al ... lanostratv

