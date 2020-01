Montepremi Australian Open 2020: quanti soldi guadagnano Djokovic e Thiem in finale? Cifre milionarie! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Novak Djokovic e Dominic Thiem si affronteranno nella finale degli Australian Open 2020 che andrà in scena domenica 2 febbraio. Il serbo si è reso protagonista di un’autentica cavalcata sul cemento di Melbourne, ha dominato in lungo e in largo la competizione riuscendo a staccare il pass per l’atto conclusivo con grandissimo disinvoltura superando anche Roger Federer: il 32enne ora potrà andare a caccia dell’ottavo sigillo in questo Slam, il primo della stagione. L’austriaco è invece andato oltre qualsiasi aspettativa, si è reso protagonista di una strepitosa impresa ai quarti di finale dove ha eliminato Rafael Nadal e in semifinale ha regolato Alexander Zverev riuscendo così a raggiungere la finale di questo torneo per la prima volta in carriera dopo aver perso due finali al Roland Garros. Novak Djokovic partirà con tutti i favori del pronostico e punta al ... oasport

wwwSPORTit : Incendi in Australia, la promessa di #Zverev: donerà il montepremi in caso di vittoria degli #AusOpen. IL VIDEO