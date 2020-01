Incidente Autostrada del Brennero: operaio muore travolto da camion (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragedia sull’Autostrada del Brennero dove nella giornata di mercoledì 29 gennaio si è verificato un Incidente costato la vita ad un operaio di 37 anni. Quest’ultimo, impiegato in un cantiere ai lati della carreggiata, è stato travolto da un camion. Incidente sull’Autostrada del Brennero L’episodio si è verificato poco dopo le 15 precisamente al chilometro 288 della A22 all’altezza di Rolo, nella Bassa Reggiana. Stando alle prime ricostruzioni René Bertelloni, questo il nome della vittima, stava svolgendo dei lavori sulla corsia emergenziale dell’Autostrada insieme ad altri colleghi. Ad un certo punto si sarebbe spinto oltre la linea che la separa dalla carreggiata di marcia per essere colpito in pieno da un camion. Il conducente, un uomo di 34 anni, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto perché a sinistra lo stavano sorpassando altri ... notizie

