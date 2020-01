Il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0, sarà disponibile il 24 marzo 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fai un respiro e afferra il volante con il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0, in arrivo il 24 marzo 2020 per PlayStation®4, Xbox One e PC. I giocatori che hanno acquistato la Deluxe Edition di DiRT Rally 2.0 o qualsiasi full Season pack, riceveranno il contenuto Colin McRae gratuitamente dal 24 marzo come download digitale*. Il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack di DiRT Rally 2.0, include la nuova location scozzese, Perth e Kinross, con 12 percorsi, la SUBARU Impreza S4 Rally, la SUBARU Legacy RS e 40 scenari che ripercorrono la leggendaria carriera di McRae. I fan del Rally potranno vestire i panni di Colin con una serie di sfide che includono penalità di tempo, equipaggiamento danneggiato e guasti meccanici. Scopri nove delle auto rese famose durante la carriera di Colin, inclusi molte auto iconiche dei precedenti giochi Colin McRae Rally ... gamerbrain

