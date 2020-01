GF Vip, Alberti contro Wanda Nara: “Si è fatta l’ottava…” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Barbara Alberti, nota scrittrice italiana, ha criticato aspramente Wanda Nara poco prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip: ecco cos’ha detto Wanda Nara, Fonte: Instagram (screenshot) La nota opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, continua a far parlare di sé anche all’interno della Casa più spiata dagli italiani: ecco cos’è successo. Wanda spopola su Instagram e ogni suo scatto è davvero un felice evento per i suoi milioni di fan sulla sua pagina social. La moglie di Icardi, però, è anche aspramente criticata e la nota scrittrice Barbara Alberti ha sparlato dell’opinionista all’interno della Casa dimenticandosi, probabilmente, di essere ripresa h 24. La scrittrice ha fatto davvero una brutta figura, infatti, mentre parlava con altri in camera si è lasciata andare a commenti davvero ... chenews

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - infoitcultura : Barbara Alberti insulta Wanda Nara/ 'Si è fatta l’ottava, è un mostro!' (Grande Fratello Vip) -