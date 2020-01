Criscito, arriva la decisione del calciatore: resta al Genoa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Criscito, arriva la decisione del giocatore sul proprio futuro. C’è la volontà di rimanere al Genoa, respinta la Fiorentina Domenico Criscito resta al Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio il difensore avrebbe scelto di proseguire la sua avventura in Liguria, nel club in cui aveva voluto fortemente far ritorno dopo l’esperienza in Russia. Respinta, quindi, l’offensiva della Fiorentina delle ultime ore, che aveva individuato nell’esperto calciatore il rinforzo adatto per la propria retroguardia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

