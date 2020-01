Anna Tedesco di Uomini e Donne svela: “Non sono innamorata di Mattia” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Anna Tedesco: “Non sono innamorata di Mattia, ma tra noi c’è chimica” Il parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne è caratterizzato dalla presenza di Donne bellissime e avvenenti che non hanno né timore né ragione di coprirsi e vergognarsi dell’età. Anna Tedesco (54 anni) ha un fisico da fa invidia alle ventenni e ora che è tornata nello studio di Uomini e Donne ha intenzione di trovare un uomo che sia l’amore della sua vita, senza più rimpianti e paure. Ha iniziato una conoscenza con Mattia Ciardo (che ha 42 anni) che non sa dove la porterà: “Non sono innamorata di Mattia, ma tra noi c’è chimica. Di una persona non guardo gli anni, ma le sue qualità. Di lui mi ha conquistata la simpatia, oltre che la bellezza”, ha confessato al settimanale Uomini e Donne Magazine. Uomini e Donne, Anna Tedesco su Gemma Galgani: “Le ... lanostratv

