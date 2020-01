Allarme Cassazione: blocco prescrizione prolunga processi (Di venerdì 31 gennaio 2020) A seguito della riforma della prescrizione c'è il rischio di un "significativo incremento del carico penale per via del venir meno delle prescrizioni che maturano in appello, circa 20-25mila processi l'anno, (vicino al 50%) che difficilmente potrebbe essere trattato". A lanciare l'Allarme, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Mammone, nel corso della inaugurazione dell'Anno giudiziario, nell'Aula Magna del Palazzo di giustizia di Piazza Cavour a Roma, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi, per l'alto magistrato, "risulta necessario porre allo studio e attuare le più opportune soluzioni normative". Per Mammone, "da più parti si è rilevato che il blocco della prescrizione prolungherà la durata dei processi e procurerà ulteriore carico per la struttura giudiziaria, di modo che coloro che siano sottoposti a ... ilfogliettone

AndreaMarcucci : Il ministro #Bonafede rifletta sull'allarme del presidente della Cassazione Mammone. Il blocco della #prescrizione… - Adnkronos : #Cassazione, allarme del primo presidente su #prescrizione - Affaritaliani : Prescrizione, allarme della Cassazione. 'In un anno 25mila processi in più' -