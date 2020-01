Sant’Agnello, incendio nel garage di un albergo: fumo in strada, nessun ferito (Di giovedì 30 gennaio 2020) incendio all'interno di un garage dell'albergo Majestic di Sant'Agnello, nella penisola sorrentina: non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per domare le fiamme e coordinare la messa in sicurezza della zona. Chiusa via Marion Crawford per permettere le operazioni dei pompieri. fanpage

positanonews : Sant’Agnello, incendio presso l’Hotel Majestic: Vigili del Fuoco in azione – VIDEO tra le #news… - sorrentopress : Incendio nel garage di un hotel di Sant'Agnello - video - -