Previsioni Meteo Weekend | molte nubi | nebbie e anche piogge su diverse regioni Ma farà

Previsioni Meteo – La pressione in queste ore e per tutto il fine settimana sarà su valori medio-alti su gran parte d'Italia. Essi si porranno, infatti, mediamente tra 1018 hpa sulle regioni settentrionali, intorno ai 1020 hpa su quelle centrali e fino al 1022 hpa sulle aree insulari e localmente al Sud. Quindi, condizioni mediamente anticicloniche al suolo e un po' su tutta la struttura verticale fino alle alte quote, tuttavia con delle defaillance bariche, soprattutto alle medie quote atmosferiche, tra i 3000 e i 5000 m. A questi livelli, approfittando anche del fatto che i massimi anticiclonici saranno ancora un po' lontani dall'Italia, sul Sud-Ovest Mediterraneo, riusciranno a infiltrarsi correnti umide nord-occidentali in grado di attivare, grazie anche al contributo ancora più umido del nostro bacino, nubi diffuse che via via, soprattutto nel

