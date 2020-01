Napoli, Kumbulla non voleva firmare ora per giugno: aspetta l’estate (Di giovedì 30 gennaio 2020) Napoli, Kumbulla non voleva firmare ora per giugno: aspetta l’estate Il calciomercato del Napoli non... L'articolo Napoli, Kumbulla non voleva firmare ora per giugno: aspetta l’estate proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, accordo con il Verona per #Kumbulla: si insiste per #Petagna?? - AlfredoPedulla : #Kumbulla: il #Napoli ha l’accordo con il #Verona (15 più 5). L’#Inter con il ragazzo. Palla al centro - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli in forte pressing su #Kumbulla ?? Aumentata l'offerta al giocatore ?? C'è un motivo legato alle liste dietro la s… -