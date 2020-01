Napoli, causò la morte di un motociclista: chiesto processo per imputato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – L’incidente il 3 agosto 2018 sul ramo “C” dell’A1, a Casoria: la moto del 62enne di Napoli è stata urtata da un Doblò di un ucraino che aveva invaso la sua corsia. E’ stata una manovra scriteriata del conducente del furgone che lo ha speronato, facendolo cadere dalla moto e rovinare sull’asfalto, a determinare la tragica morte dell’incolpevole Enrico Petrucci, avvenuta peraltro dopo un’agonia di quasi due mesi. A conclusione delle indagini preliminari sull’incidente costato la vita al sessantaduenne di Napoli, il Pubblico Ministero della Procura partenopea titolare del fascicolo, il dott. Antonio Vergara, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per S. V., 56 anni, di nazionalità ucraina, domiciliato a Volla, ascrivendogli la totale responsabilità del sinistro. E in relazione alla richiesta, il Gip del ... anteprima24

