MotoGP: Marc Marquez torna a girare in moto dopo due mesi in vista dei test di Sepang (Di giovedì 30 gennaio 2020) Marc Marquez è tornato in moto dopo più di due mesi di stop forzato a causa dell’intervento chirurgico alla spalla destra a cui si è sottoposto lo scorso 27 novembre. Il nativo di Cervera ha interrotto questa lunga astinenza nella giornata di ieri, scendendo in pista su una Honda NSF 250 al kartodromo di Vendrell, a Tarragona. L’otto volte campione del mondo ha voluto testare il proprio fisico per la prima volta dopo l’operazione in modo da capire il proprio stato di forma in vista dei prossimi test della motoGP a Sepang. Il centauro della Honda, reduce da un’annata da record in cui non ha lasciato scampo ai vari Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Valentino Rossi e Alex Rins, ha dichiarato su Twitter di non essersi sentito a proprio agio in sella nel corso di questa prima giornata in pista. “dopo due mesi senza moto sono tornato a guidare per verificare lo ... oasport

