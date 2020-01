Ministero:nave,libera pratica sanitaria

nave con a bordo 6mila persone ferma nel porto di Civitavecchia per sospetto caso di Coronavirus è libera di far scendere i propri passeggeri. Lo comunica il Ministero della Salute. "Negativi i campioni dei passeggeri della nave da crociera. Il laboratorio di riferimento dello Spallanzani ha comunicato che i campioni dei pazienti della nave da crociera Costa Smeralda sono risultati negativi per 2019-nCoV. La nave può essere messa in 'libera pratica sanitaria'. Le autorità sanitarie informano la Capitaneria di Porto".(Di giovedì 30 gennaio 2020) Lacon a bordo 6mila persone ferma nel porto di Civitavecchia per sospetto caso di Coronavirus èdi far scendere i propri passeggeri. Lo comunica ildella Salute. "Negativi i campioni dei passeggeri dellada crociera. Il laboratorio di riferimento dello Spallanzani ha comunicato che i campioni dei pazienti dellada crociera Costa Smeralda sono risultati negativi per 2019-nCoV. Lapuò essere messa in ''. Le autorità sanitarie informano la Capitaneria di Porto".(Di giovedì 30 gennaio 2020)

