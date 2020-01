“Mi sono rimbambita!”. Benedetta Parodi, la decisione inaspettata. Lo ha fatto per ben 4 volte in un giorno (Di giovedì 30 gennaio 2020) All’età di 47 anni Benedetta Parodi ha deciso di prendere una decisione particolare. Ha voluto infatti regalarsi ben 4 tatuaggi, incisi tutti lo stesso giorno. La donna si è infatti disegnata un’ala, considerata un simbolo di libertà, e tre cuoricini come quelli delle sue due figlie Matilde ed Eleonora, rispettivamente di 17 e 15 anni. Un gesto per incidersi sulla sua pelle proprio loro, a dimostrazione del grandissimo amore nei loro confronti. La conduttrice è inoltre mamma di un altro bimbo, che ha 10 anni e si chiama Diego. La donna ha condiviso questi momenti importanti insieme ai suoi fan sul social network Instagram. Questo il commento di lei sui tattoo: “Mi sono rimbambita. A 47 anni avevo voglia di fare questo tatuaggio che per me ha un significato molto bello e mi piace un sacco”. In questo caso il suo riferimento era all’ala incisa sul suo corpo. ... caffeinamagazine

